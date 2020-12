Legge Bilancio: Casellati, norma più importante varata in un solo giorno al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteste nell’Aula del Senato durante l’intervento della parlamentare del M5s Rossella Accoto. Dopo alcuni brusii dei senatori leghisti, la presidente Elisabetta Casellati ha ammonito il senatore pentastellato Vincenzo Santangelo per un "gesto non consono all'Aula". Subito dopo Casellati ha chiarito: "è vero che c'è stata qualche contestazione, però tutti hanno potuto parlare. Stiamo varando la legge più importante dell'anno e lo stiamo facendo in un giorno. Forse, qualche protesta perché questa Aula ha avuto la possibilità di guardare un testo così importante in un giorno, dico uno, si può anche accettare".(Rin)