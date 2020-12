© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato in un appartamento in viale Bruno Buozzi, a Monterotondo, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo una persona, rimasta bloccata all'interno della casa andata in fiamme. La persona salvata è stata trasportata in ospedale, mentre l'abitazione è stata resa inagibile. (Rer)