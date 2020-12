© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha appena firmato un decreto per donare 250 mila euro euro "alla fraterna Croazia per aiutare la rinascita" della località di Petrinja dopo il devastante terremoto di ieri. Lo ha annunciato tramite Twitter lo stesso capo del governo di Tirana. "La Croazia è un esempio di resilienza ed un modello per noi nella sua trasformazione in un Paese fiero dell'Ue", ha affermato Rama. (Alt)