Lavoro: Uilca, sottoscritti importanti accordi in Banco Bpm

- Alla fine di un anno che, nell'emergenza pandemica, ha visto il sindacato in prima linea nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, nel gruppo Banco Bpm "siamo riusciti a sottoscrivere una serie di importanti accordi". E' quanto si legge in una nota del segretario generale della Uilca Fulvio Furlan e della segretaria responsabile della Uilca-banco Bpm Paola Minzon. "Primo fra tutti abbiamo gestito in modo volontario e incentivato il piano di uscite di 1.500 lavoratrici e lavoratori predisposto dall’Azienda con la chiusura di 300 filiali di piccole dimensioni. Una soluzione che nel coinvolgere 300 dipendenti possibili 'quote 100' e 1.200 aventi diritto con requisiti pensionistici entro il 31 dicembre del 2026, consente un importante ricambio generazionale nel rapporto di una nuova entrata per due uscite, con costante presidio da parte delle organizzazioni sindacali delle assunzioni medesime. Altrettanto importante l'impegno continuo di confronto sulle ricadute del personale per la prevista chiusura di 300 sportelli entro giugno 2021. Come Uilca riteniamo i risultati raggiunti adeguati a garantire l’uscita di lavoratrici e lavoratori in modo garantito e sostenibile, a dare nuovo impulso in termini occupazionali, soprattutto per i giovani, a tutelare e valorizzare chi resterà in servizio, considerando l'importantissimo rinnovo di diversi accordi scadenti a fine anno, fra cui spicca il contratto integrativo aziendale, che avrà nuova scadenza al 31 dicembre 2022. Auspichiamo che l'anno 2021 veda un ulteriore consolidamento delle già costanti relazioni industriali nel gruppo, nell’ottica di poter affrontare in modo condiviso e con lungimiranza le sfide che si prospettano, in particolare in tema di digitalizzazione, consapevoli che potranno anche verificarsi novità in tema di aggregazioni che potrebbero coinvolgere anche il Banco Bpm". (Com)