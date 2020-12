Sardegna: da Regione due milioni per agenzie ed enti di formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna stanzia due milioni di euro per la concessione di aiuti alle agenzie e agli enti di formazione professionale accreditate in Sardegna per sostenere la ripresa in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza da Covid-19. Si tratta, in buon sostanza, di un contributo una tantum per assicurare la liquidità, fino a 5 mila euro per ciascun beneficiario, parametrato sui costi dell'anno 2019, un contributo, per l'anno 2020, ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale beneficiario per sei mesi, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi operanti nel territorio e mantenuti in servizio. Il relativo avviso a sportello è stato pubblicato sul Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (Sil). "Investire in strumenti e metodologie di formazione e creare processi di selezione o di sviluppo delle persone – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas - sono aspetti fondamentali nella ricerca dell'occupazione. È opportuno sottolineare come la formazione professionale abbia assunto un peso rilevante all'interno delle imprese italiane dato che riveste il ruolo di propulsore della crescita personale e professionale delle risorse umane". I corsi possono essere attivati sia attraverso moduli di formazione interna che avvalendosi delle agenzie formative accreditate presso la Regione o degli enti bilaterali accreditati attraverso apposita convenzione. L'attivazione dei percorsi di formazione dovrà essere relativa, in particolare, ai seguenti settori: green e blue economy; sviluppo competenze digitali e digitalizzazione; economia circolare; hospitality management; organizzazione del lavoro e lavoro agile; sviluppo e potenziamento delle capacità imprenditoriali e manageriali. (segue) (Rsc)