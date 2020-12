Sardegna: da Regione due milioni per agenzie ed enti di formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delle prerogative di ogni organizzazione - spiega l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda - dovrebbe essere quella di riconoscere il potenziale delle sue persone, valutando seriamente percorsi di crescita ad hoc. Le Agenzie formative sono perciò chiamate a rispondere a questa necessità mettendo in campo le migliori energie e professionalità di cui dispongono. Il capitale umano è uno degli elementi che più concorre a un sistema della Formazione professionale di qualità: un obiettivo, questo, imprescindibile per la Giunta regionale". La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l'applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) all'indirizzo: www.sardegnalavoro.it, a partire dalle ore 10 del 20 gennaio ed entro e non oltre le 23.59 del 2 febbraio 2021. (Rsc)