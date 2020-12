Sardegna: a Cagliari calano furti e rapine ma non lo spaccio di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano del 40 per cento furti, rapine, estorsioni, aumentano gli arresti per spaccio di droga, mentre ben 400 sono stati gli interventi causati dagli sbarchi di migranti sulle coste della Sardegna. Sono alcune delle cifre della relazione di fine anno della Questura di Cagliari, sull'attività della Polizia di Stato nell'area metropolitana nel 2020. Nel corso dell'anno sono stati predisposti 2160 servizi, più del doppio rispetto allo sorso anno, che hanno comportato l'impiego di oltre 45.000 unità di personale appartenente a tutte le forze di polizia e delle polizie municipali. La Polizia di Stato ha organizzato 111 i servizi per manifestazioni sportive, soprattutto durante gli incontri di calcio al "Sardegna Arena" in questo campionato di serie A. L'ordine e la sicurezza pubblica sono stati garantiti anche nel corso delle partite disputate a porte chiuse. Di recente i 24 appartenenti al gruppo Sconvolts, denunciati per gli episodi illeciti commessi in occasione dell'incontro Cagliari-Crotone, lo scorso 25 ottobre e per i quali è stato emesso anche il provvedimento di Daspo. (segue) (Rsc)