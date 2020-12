Sardegna: a Cagliari calano furti e rapine ma non lo spaccio di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 400 sono stati inoltre servizi di ordine pubblico e vigilanza, predisposti anche per garantire la regolarità delle operazioni di preidintificazione e fotosegnalamento degli stranieri effettuate dagli specialisti della Polizia di Stato di Cagliari nei rispettivi settori di competenza.Sul fronte della prevenzione, solo nel territorio cagliaritano, nel corso di quest'anno, sono stati oltre 5000 gli interventi effettuati, oltre 18.000 persone identificate, 6400 i veicoli controllati e 61.300 le chiamate al 113 (circa il 10% in più rispetto all'anno scorso), gestite dal Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura. A questi dati si aggiungono i controlli effettuati in tutti gli ambiti di operatività da parte delle Specialità della Polizia di Stato, che hanno consentito di identificare un numero che ha sfiorato le 100.000 persone. La Polizia di Stato ha inoltre effettuato 28 servizi straordinari per la prevenzione dei reati in ambito ferroviario, in cui sono state controllate 25.040 persone e 343 veicoli, grazie all'impiego di 1.583 pattuglie in stazione e 103 pattuglie a bordo treno durante il 2020.Nei porti e negli aeroporti intenso è stato l'impegno soprattutto durante il lockdown per i controlli delle autocertificazioni sugli spostamenti tra regioni, durante i quali sono state controllate quasi 50.000 persone e 153 veicoli. (segue) (Rsc)