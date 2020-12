Sardegna: a Cagliari calano furti e rapine ma non lo spaccio di droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle strade della Provincia di Cagliari la Polizia di Stato ha effettuato 3.048 servizi di vigilanza stradale, rilevando 4.623 infrazioni al Codice della Strada, di cui 136 per eccesso di velocità e 154 per l'uso di telefono cellulare in auto. Inoltre, durante i 47 servizi per il contrasto delle cosiddette "stragi del sabato sera" organizzati durante il fine settimana nelle varie località della Provincia, sono state accertate 38 violazioni per guida in stato di ebrezza, che hanno rappresentato durante il 2020 il 31 per cento delle violazioni di specie comunque accertate nei quotidiani servizi. Durante il 2020 sono stati effettuati 219 controlli, nel corso dei quali sono state sequestrate 22 apparecchiature per il gioco illegale e irrogate sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 340.000 euro. Inoltre, è stata disposta la chiusura per 4 esercizi pubblici irregolari. L'attività degli agenti impegnati nel controllo del territorio e degli investigatori della Polizia di Stato ha comportato un calo dei reati contro il patrimonio, anche di tipo predatorio (furti, rapine, estorsioni), di una percentuale che, anche a causa della minor presenza di persone sul territorio per la diffusione del coronavirus, ha raggiunto il 40 per cento in tutta la Provincia. Nel dettaglio, nel corso del 2020 sono stati compiuti 383 arresti, di cui 57 autori di reati contro il patrimonio, tra cui furti, scippi e rapine. Sono stati invece 171 (circa 10 in più rispetto allo scorso anno) gli arresti per spaccio di droga, con quasi 100 chili di droga sequestrati e denaro provento di spaccio per più di 200.000 euro in contanti. (segue) (Rsc)