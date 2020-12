Sardegna: a Cagliari calano furti e rapine ma non lo spaccio di droga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il contrasto dei reati telematici, 79 sono state le persone denunciate per reati inerenti truffe perpetrate sulla rete internet, come quelli commessi nel settore del commercio elettronico e del trading online; in quest'ambito sono state sgominate estese reti criminali che avevano costruito piattaforme virtuali per dissipare i patrimoni di ignari fruitori, riuscendo a sottrarre un ammontare che ha superato 1.570.000 euro. Polizia in prima linea anche per i reati legati alla violenza di genere. Considerando il periodo di tempo da gennaio a settembre, nel 2020 si sono verificati 110 episodi di atti persecutori, mentre durante gli stessi mesi del 2019 sono stati 132 (17 per cento in meno); 162 i maltrattamenti contro i famigliari e i conviventi, circa il 26 per cneto in meno rispetto all'anno precedente, in cui, sempre da gennaio a settembre si sono verificati 220 fatti dello stesso reato. 33 quest'anno i casi di violenza sessuale, 13 in meno rispetto al 2019. Nella Provincia di Cagliari la Polizia di Stato ha effettuato 22 arresti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, mentre le denunce per gli stessi reati sono state 40. Nel corso di quest'anno sono state 41 le richieste di ammonimento e 18 i provvedimenti emessi. Ancora, la Polizia di Stato di Cagliari ha emesso, nel corso del 2020, 26 provvedimenti di Daspo, 50 avvisi orali ed effettuato 6 proposte per la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per stalking e maltrattamenti. (Rsc)