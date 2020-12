Egitto: esportazioni in leggero calo nei primi undici mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Egitto hanno raggiunto il 22,8 miliardi di dollari da gennaio a novembre di quest’anno, in leggero calo rispetto ai 23,3 miliardi dello stesso periodo del 2019. Lo ha annunciato oggi la ministra dell’Industria e del Commercio egiziano, Nevine Gamea, secondo un comunicato stampa. Entro la fine del 2020, il volume delle esportazioni potrebbe superare i 25 miliardi di dollari, ha spiegato Gamea. Il Paese delle piramidi prevede di aumentare le esportazioni nei prossimi anni, portandole a 100 miliardi di dollari, attraverso l’apertura di nuovi mercati. "Nonostante le sfide provocate dal coronavirus, compresa la chiusura di stabilimenti e porti marittimi, le esportazioni dell'Egitto hanno rappresentato una storia di successo per tutto l'anno, riconosciute come tali dalle istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (Fmi) – ha detto -. Nei primi undici mesi del 2020 le esportazioni hanno raggiunto 22,8 miliardi, rispetto ai 23,3 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2019, con un leggero cambiamento che è accettabile alla luce delle circostanze mondiali". (segue) (Cae)