Azerbaigian: Banca centrale, estese sino al primo aprile misure di sostegno alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell’Azerbaigian ha prorogato sino al primo aprile del 2021 le misure di sostegno statale alle imprese. È quanto riferito dall’ente regolatore, secondo cui al fine di stimolare i servizi di pagamento non in contanti e ridurre i costi delle entità economiche per questi servizi durante la pandemia, è stata estesa la validità della decisione di ridurre del 50 per cento le commissioni sulle carte di credito. (Rum)