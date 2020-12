Ambiente: Morassut, 100 milioni per bonifica siti 'orfani'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il ministero dell'Ambiente ha liberato il trasferimento di oltre cento milioni di euro alle Regioni per la bonifica dei siti orfani. Si tratta di aree inquinate e da bonificare per le quali non è stato possibile accertare la responsabilità e sulle quali interviene lo Stato in via sostituitiva, salvo poi rivalersi secondo le linee previste dal Codice per l'Ambiente". Lo scrive in una nota il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut. "È un procedimento importante che stabilisce quote e criteri di assegnazione nell'ordine del 50 per cento al nord e 50 per cento al centro-sud.Ora spetta alle regioni dare seguito con pronta operatività all'uso di queste risorse per il bene della salute, delle comunità e dell'ambiente", ha aggiunto.