Roma: De Vito (M5s), depositata mozione urgente per impegnare aula in direzione proposta Raggi

- "Colgo con favore e rispondo con disponibilità e soddisfazione all'invito della sindaca Raggi ad avviare un tavolo strategico - in sinergia con tutte le forze sociali e politiche della città - sul tema delle risorse, dei poteri e delle funzioni da attribuire alla nostra Capitale. Un invito che mi ha sollecitato a depositare in data odierna una mozione urgente con la quale si chiede alle forze politiche presenti in Aula Giulio Cesare di impegnarsi nella direzione proposta dalla sindaca". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. "Sono convinto infatti - e ho avuto modo di ribadirlo più volte - che una Capitale non possa essere amministrata con i poteri che il Testo Unico degli Enti Locali riserva agli altri 8.800 comuni italiani. Sostengo da tempo la necessità che il governo si impegni affinché la nostra città venga dotata degli strumenti che le permettano di adeguarsi al rango delle grandi Capitali, destinando a Roma tutte le risorse necessarie per migliorarne i servizi e la qualità della vita - spiega -. Spiace constatare che, ad oggi, siano mancate le condizioni politiche per la realizzazione del 'Forum Sviluppo Roma' che avrebbe contribuito all'avvio di un percorso su temi come il Recovery fund, il Giubileo 2025 e l'Expo 2030 - aggiunge - ma sono certo che la proposta della sindaca rappresenti l'importante opportunità di realizzare quella progettualità di medio/lungo periodo necessaria per condurre la nostra Capitale nella direzione di quel processo di internazionalizzazione cui Roma dovrà necessariamente andare incontro", conclude. (Com)