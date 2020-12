Malta: Covid, individuati tre casi della variante inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre casi della "variante inglese" del Covid-19 sono stati riscontrati a Malta. Lo ha confermato il ministro della Sanità maltese Chris Fearne. Non è ancora chiaro come l'infezione sia arrivata nell'isola e non vi è nemmeno certezza su quanti casi della variante ci siano al momento a Malta. In questo momento è in corso una conferenza stampa della responsabile maltese per la salute pubblica, Charmaine Gauci, per chiarire la situazione legata ai casi della nuova variante del Covid. (Res)