Governo: Meloni, mozione sfiducia a Conte

- "Tra le improbabili ricostruzioni che leggo oggi sulla stampa ce n'è una che mi ha particolarmente colpito. La curiosa tesi sarebbe, in sostanza, che Fratelli d'Italia, con la sua indisponibilità a formare governi con Renzi, oltre che con il Pd e M5s, fermerebbe ogni possibilità di far cadere questo governo rivelandosi 'il migliore alleato di Giuseppe Conte'. Mi ha particolarmente colpito perché mi corre l'obbligo di ricordare che Fd'I è tra i pochissimi a non aver mai votato la fiducia a Conte dall'inizio della legislatura". Lo afferma, in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Io non credo alla buona fede di Renzi e alla reale volontà di aprire una crisi di governo ma sarei contenta di sbagliarmi: in ogni caso è una cosa che si può verificare facilmente. Propongo a chi realmente voglia, come noi, mandare a casa definitivamente il governo Conte, e comunque a tutto il centrodestra, di presentare una mozione di sfiducia al presidente del consiglio e all'intero governo - aggiunge -. Così vedremo, ancora una volta, chi vuole mantenere in vita l'attuale esecutivo (o al massimo puntare a un rimpastino), con tutti i gravissimi danni che sta arrecando agli italiani e chi invece vuole mandarlo veramente a casa".(com)