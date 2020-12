Municipio Roma XII: salta la discussione sul bilancio, Pd, presidente Crescimanno si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non arriverà all'attenzione del consiglio del Municipio XII di Roma il documento di bilancio consolidato, né il previsionale 2021-2023. Nel corso della seduta in cui ieri avrebbe dovuto essere espresso un parere non vincolante ad aprire la discussione sui due atti in Aula la maggioranza, a quanto spiegano dagli scranni del Pd, non ha garantito il numero sufficiente di voti. In un post su Facebook il capogruppo del Pd al Municipio XII, Elio Tomassetti, chiede le dimissioni della presidente Silvia Crescimanno. "Ieri hanno votato contro la proposta di discussione del bilancio in Aula - scrive Tomassetti -. Oggi hanno deciso di non esprimere il parere sul bilancio e non far presentare gli emendamenti richiesti dal territorio. La motivazione? La maggioranza M5s non ha più i numeri per governare e ha deciso, cosa mai successa prima, di non portare all'attenzione del consiglio l'atto più importante di tutto l'anno. Per le loro beghe interne, i 5 stelle impediscono alle opposizioni di correggere il bilancio del Campidoglio che penalizza il Municipio XII in modo incredibile (spariti i soldi sul mercato di San Giovanni di Dio, spariti i soldi dell'ex Residence Roma, tolti 300.000 euro alla manutenzione delle scuole, eccetera). Ci aspetterà un anno durissimo, senza risorse - conclude -, ma finalmente ci libereremo della peggiore presidente della storia del Municipio XII". (Rer)