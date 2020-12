Governo: Conte, rimpasto? Capitano difende propria squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno da Villa Madama, ha chiarito che per quanto riguarda la squadra di governo “il capitano la difende in ogni modo. Difendo i giocatori in campo e lavoro con le forze di maggioranza. Se verrà posto il problema del rimpasto lo affronteremo: sono disponibile a qualsiasi soluzione che rientri nell’interesse dei cittadini”, ha aggiunto. (Rin)