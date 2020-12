Russia-Libia: Lavrov ringrazia Gna per liberazione dei due connazionali arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha ringraziato il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli per gli sforzi profusi per liberare i russi Maksim Shugalei e Samer Sueifan. Lavrov ha parlato al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri del Gna, Mohammad Taher Siyala, oggi in visita a Mosca. "Abbiamo espresso la nostra gratitudine al Gna libico per gli sforzi, insieme a una serie di altri parti libiche, che hanno reso possibile il rilascio dei cittadini russi che erano stati detenuti illegalmente dal maggio dello scorso anno", ha detto Lavrov. Secondo il ministro, la Russia ha ottenuto il sostegno di Siyala sul fatto che, se un fatto simile dovesse ripetersi, alla parte russa verranno immediatamente fornite tutte le informazioni e l'accesso alle persone in stato di detenzione. "Esortiamo i nostri cittadini a mostrare piena responsabilità quando si recano in Libia o nelle acque territoriali libiche per evitare azioni che sarebbero illegali dal punto di vista della legislazione del Paese", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo. (Rum)