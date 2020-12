Imprese: firmato decreto per indennizzi imprese agricole del Veneto danneggiate dalle trombe d'aria nel mese di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato dalla ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova il decreto di declaratoria che consente di procedere agli indennizzi destinati alle aziende agricole del Veneto che hanno subito danni a causa delle trombe d’aria verificatesi nel mese di agosto. Lo rende noto un comunicato del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse sono destinate ad imprese che, oltre a dover affrontare le difficoltà dovute all’emergenza Covid, sono state costrette a fare i conti con la violenza degli eventi atmosferici eccezionali che ripetutamente colpiscono il territorio italiano, confermando la gravità delle ripercussioni dovute al cambiamento climatico e la necessità di adeguati strumenti a disposizione delle imprese per affrontare il rischio. “Anche se recentemente sono stati ripartiti tra le Regioni i 13 milioni di euro attualmente disponibili nel Fondo di Solidarietà nazionale finalizzati alla copertura degli interventi compensativi in caso di calamità naturali, siamo consapevoli della necessità di ulteriori risorse finalizzate a sostenere le aziende nel loro fronteggiare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali ed è per questo che nella prossima legge di Bilancio prevediamo uno stanziamento ulteriore pari a 70 milioni di euro”, afferma Bellanova. “Non possiamo”, prosegue Bellanova, “far mancare il supporto alle aziende agricole che assumono tutti i rischi connessi ai cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, mentre continua l’impegno per rafforzare gli strumenti di gestione del rischio disponibili definiti dal nuovo Piano di gestione dei rischi appena firmato, siamo impegnati anche a Bruxelles perché il nuovo regolamento sulla Pac incrementi la quota dei pagamenti diretti da destinare al fondo di mutualizzazione nazionale”. (Com)