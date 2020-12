Milano: nuovo questore Giuseppe Petronzi si insedia in via Fatebenefratelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo questore di Milano Giuseppe Petronzi si è insediato ufficialmente in via Fatebenefratelli. Il successore di Sergio Bracco, da oggi prefetto di Belluno, ha partecipato a un breve cerimonia in cui ha prestato un omaggio davanti alla lapide in ricordo degli appartenenti alla forze dell'ordine caduti nell'adempimento del loro dovere mentre veniva intonato il "Silenzio d'ordinanza". Dopo aver ricevuto la benedizione del cappellano della Polizia di Stato, Petronzi, 58 anni, è entrato nella prima volta nel suo ufficio al secondo piano della Questura. (Rem)