Sudan: esercito riconquista maggior parte territori al confine con Etiopia

- L'esercito sudanese ha ripreso il controllo di un'area nella regione di al Fashqa, al confine con l'Etiopia. Lo ha annunciato il vice capo di Stato maggiore Khaled Abdin al Shami. "Tutto ciò che abbiamo fatto è stato riconquistare la nostra terra, che è nota a tutti come parte del territorio sudanese", ha dichiarato. Secondo le autorità sudanesi, alcune milizie etiopi avevano occupato negli anni ‘90 territori sudanesi nella regione di al Fashqa espellendo i contadini con la forza. Il Sudan accusa l'esercito etiope di sostenere tali gruppi armati, cosa che Addis Abeba nega. Il 19 dicembre, il Sudan ha annunciato l'invio di diversi militari al confine con l'Etiopia per "riconquistare le sue terre usurpate dalle milizie etiopi”. La scorsa settimana, il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok ha discusso della demarcazione del confine con l’omologo etiope Abiy Ahmed durante un vertice dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), un raggruppamento di sette paesi dell'Africa orientale, a Gibuti. Il Sudan e l'Etiopia condividono un confine comune che si estende per oltre 1.600 chilometri. Il confine era stato tracciato a seguito di una serie di trattati tra l'Etiopia e le potenze coloniali Regno Unito e Italia. Tuttavia, ad oggi, il confine manca di chiare linee di demarcazione. La regione sudanese di al Fashqa, che si estende per circa 600 chilometri, è una terra ricca e fertile, favorevole all'agricoltura. Per decenni l'Etiopia ha permesso ai suoi agricoltori di piantare lì i raccolti. L'ex presidente sudanese Omar al Bashir, al potere dal 1989 al 2019, aveva chiuso un occhio sulle incursioni dei miliziani e dei contadini etiopi nei territori del Sudan. Tuttavia, le autorità di transizione del Sudan, subentrate dopo la deposizione di Al Bashir, hanno avviato colloqui con l'Etiopia nel tentativo di costringere gli agricoltori etiopi a ritirarsi. (Res)