Serbia-Croazia: sisma, presidente Vucic chiede al governo di inviare aiuti a Zagabria

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha inviato una lettera al governo di Belgrado in cui chiede l'invio di un milione di euro al governo della Croazia come aiuto per far fronte al sisma che ha colpito il territorio croato. Secondo quanto ricorda l'emittente "Rts", nella giornata di ieri Vucic ha dichiarato, appena saputa la notizia del terremoto, che la Serbia è pronta ad aiutare la Croazia fornendo qualunque genere di assistenza tecnica e finanziaria. Sono sette le vittime al momento accertate in Croazia e almeno 30 i feriti dopo che nella giornata di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l'area centrale del Paese. (Seb)