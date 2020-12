Legge Bilancio: Renzi, diciamo sì per lealtà ma governo decida cosa fare da grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si afferma il principio che un gruppo parlamentare non possa chiedere conto di come si spendono i soldi del Recovery fund, non si tiene alla stabilità. Ecco perché chiediamo chiarezza su dove andranno dei denari che non torneranno più". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo al Senato sulla legge di Bilancio. "Diremo sì alla manovra per lealtà istituzionale, ma il governo decida cosa fare da grande - ha precisato -, perché noi siamo pronti a lavorare insieme se c'è un orizzonte, ma non saremo mai complici del più grande spreco di denaro che potrebbe esserci nella storia repubblicana. Se si vuole andare avanti, si deve andare avanti con un progetto. Ora la palla tocca al governo".(Rin)