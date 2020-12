Tunisia: premier Mechichi sostiene impegno a rispetto decisioni tribunale su rifiuti importati dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechichi, ha ribadito il proprio impegno verso il rispetto del processo giudiziario che riguarda il caso dei rifiuti importati dall’Italia. Durante una visita non annunciata al porto di Sousse, il capo dell’esecutivo ha chiarito che il governo non pensa di interferire in alcun modo nei casi giudiziari. Il dossier sullo scandalo dei rifiuti si trova nelle mani dei giudici, che hanno ordinato il sequestro di 282 container all’interno del porto di Sousse fino al completamento delle indagini. Il governo di Tunisi accetterà le decisioni del tribunale che ribadirà il diritto della Tunisia di restituire i contenitori dei rifiuti al mittente. (segue) (Tut)