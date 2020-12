Tunisia: premier Mechichi sostiene impegno a rispetto decisioni tribunale su rifiuti importati dall'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 dicembre, l’Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti tunisina ha negato la distruzione di importanti documenti legati alla questione dei rifiuti importati illegalmente dall’Italia. L'agenzia ha confermato di essere stata autorizzata a ispezionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presso la sede centrale dell'Agenzia, al fine di assicurare che non ci fossero stati movimenti che potessero destare sospetti. L’organismo tunisino ha inoltre sottolineato che tutte le autorità di controllo o giudiziarie possono accedere agli atti amministrativi dell'agenzia, sia in relazione alla questione dei rifiuti importati dall'Italia che ad altri casi. (segue) (Tut)