Congo-Kinshasa: proseguono ricerche di un elicottero militare scomparso da ieri

- Le forze militari della Repubblica democratica del Congo proseguono le operazioni di ricerca per uno degli elicotteri militari che risulta scomparso da ieri. Lo ha detto Jules Ngongo, un portavoce delle forze armate nella provincia nord-orientale dell'Ituri, al media “Actualite.cd”. Due elicotteri militari erano in viaggio verso la provincia di Tshopo, nella parte centro settentrionale del Paese africano, con a bordo ufficiali dell'esercito provenienti dalle province di Ituri e Nord Kivu. Le delegazioni stavano conducendo operazioni militari. "Uno dei nostri due elicotteri è scomparso, compresi i membri dell'equipaggio, anche se è decollato dall'aeroporto di Bunia (capoluogo della provincia di Ituri). Si trovava nei pressi di Niania (un villaggio nella provincia) quando ci siamo resi conto di questa situazione. Abbiamo già fatto ha lanciato delle operazioni di ricerca a terra", ha detto Ngongo. Il gruppo Forze alleate democratico, riconosciuto dall'Uganda come un'organizzazione terroristica, opera nella provincia del Nord Kivu dagli anni Novanta, mentre la regione dell'Ituri è stata oggetto di un conflitto armato decennale tra due comunità etniche locali, i Lendu e gli Hema. (Res)