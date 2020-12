Venezuela: Osa, numero migranti e rifugiati potrebbe arrivare a 7 milioni nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti e rifugiati venezuelani potrebbe arrivare a 7 milioni nel 2021 quando i paesi della regione riapriranno le frontiere e se il governo di Nicolas Maduro dovesse mantenersi al potere. Lo scrive l’organizzazione degli stati americani (Osa) in un’informativa in cui traccia un bilancio del 2020 per i migranti e rifugiati venezuelani. La pandemia Covid-19, si legge, ha aggravato la crisi migratoria venezuelana. Sebbene il deflusso sia stato rallentato dalla chiusura delle frontiere e dal confinamento obbligatorio, prosegue l’informativa, queste misure hanno aumentato le difficoltà incontrate dai migranti e rifugiati venezuelani. Le condizioni di vulnerabilità in cui i migranti venezuelani arrivano nei paesi ospitanti sono sempre più critiche, denuncia il rapporto, che ricorda come sul confine marittimo tra Venezuela e Trinidad e Tobago sono stati ritrovati i resti di 33 migranti venezuelani fuggiti dal loro Paese via mare, inclusi minori. Se le frontiere venissero riaperte nel primo trimestre del 2021 e il “regime illegittimo” del Venezuela resterà al potere, il numero di migranti e rifugiati potrebbe salire a 7 milioni, avverte l’Osa. (segue) (Nys)