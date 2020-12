Venezuela: Osa, numero migranti e rifugiati potrebbe arrivare a 7 milioni nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo recenti stime dell'agenzia colombiana Migración Colombia circa 200 migranti e rifugiati venezuelani entrano in Colombia in media ogni giorno. Lo ha detto Juan Francisco Espinosa, direttore dell’agenzia, presentando l’informativa mensile dell’organismo. Dopo un calo degli arrivi sostenuto, durato circa sei mesi, ha spiegato, il numero di venezuelani che entrano in Colombia in modo irregolare è tornato ad aumentare. Espinosa ha quindi lanciato un appello ai venezuelani chiedendo loro di astenersi dall’usare passaggi non autorizzati, mettendo la loro vita a rischio. “Da Migración Colombia chiediamo alla popolazione straniera di non esporsi e tanto meno di cadere nelle mani di chi con false promesse di aiuto cerca di approfittare della loro situazione”, ha dichiarato. Secondo i dati dell’organismo in Colombia sono presenti 1.717.352 venezuelani, di cui 947.106 irregolari. La Colombia ha chiuso le frontiere terrestri con i paesi confinanti, alla luce dell'aumento del contagi da nuovo coronavirus. (segue) (Nys)