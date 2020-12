Venezuela: Osa, numero migranti e rifugiati potrebbe arrivare a 7 milioni nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme sulla ripresa delle partenze dal Venezuela era stato lanciato nei giorni scorsi anche dalle Nazioni Unite. Tra le 500 e le 700 persone stanno lasciano il Venezuela ogni giorno, secondo stime dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che lancia l’allarme sui livelli “senza precedenti di trauma e disperazione" tra i nuovi migranti e rifugiati dal Venezuela. Poiché le frontiere restano chiuse in tutta la regione, ha detto il portavoce Babar Baloch parlando in conferenza stampa, le persone attraversano rotte informali dove operano attori armati illegali e trafficanti. Rapide valutazioni sul campo indicano che ogni giorno circa 500-700 persone escono dal Venezuela. Ciò, prosegue il portavoce, li espone a maggiori rischi di violenza, sfruttamento e tratta. Alcuni riferiscono di aver subito furti, estorsioni, violenze e abusi nelle zone di transito e di confine. Dei nuovi arrivati ​​in Colombia, denuncia l’Unhcr, circa il 70 per cento ha compiuto il viaggio a piedi e poiché le condizioni all'interno del Venezuela continuano a peggiorare, molti arrivano in Colombia deboli e denutriti, avendo affrontato stenti per molti mesi. (segue) (Nys)