Venezuela: Osa, numero migranti e rifugiati potrebbe arrivare a 7 milioni nel 2021 (4)

- L'Unhcr e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno lanciato un piano regionale da 1,44 miliardi di dollari per rispondere alle necessità dei migranti e rifugiati venezuelani e delle comunità ospitanti. Sono circa 5,4 milioni di rifugiati e migranti dal Venezuela in tutto il mondo, la stragrande maggioranza ospitata da paesi dell'America Latina e dei Caraibi. L'inizio del Covid-19, si legge in un comunicato congiunto, ha messo a dura prova le capacità nazionali e locali in tutta la regione. Molti rifugiati e migranti e le loro comunità di accoglienza devono ora affrontare una miriade di nuove sfide che peggiorano le loro già precarie condizioni. "Le misure di blocco prolungate ma necessarie e le limitazioni alla mobilità hanno avuto un impatto negativo sulla capacità dei rifugiati e dei migranti di mantenere i propri mezzi di sussistenza e sull’accesso a beni e servizi di base. Molti hanno perso i loro mezzi di sussistenza e contemporaneamente non sono sistematicamente inclusi negli ammortizzatori sociali che sono stati istituiti per le popolazioni locali", ha detto Eduardo Stein, rappresentante speciale congiunto dell'Unhcr e dell'Oim per i rifugiati e migranti venezuelani. (segue) (Nys)