Venezuela: Osa, numero migranti e rifugiati potrebbe arrivare a 7 milioni nel 2021 (5)

- La situazione, prosegue il comunicato, ha portato alcune persone a considerare il ritorno in Venezuela, spesso in condizioni non sicure. Allo stesso tempo, nelle ultime settimane è aumentato anche il numero di venezuelani che continuano a lasciare il loro paese, poiché le misure di blocco si attenuano e le condizioni continuano a peggiorare. Poiché le frontiere rimangono chiuse questi movimenti avvengono principalmente attraverso attraversamenti irregolari delle frontiere, esponendo rifugiati e migranti a pericoli e ad un grande rischio di abusi fisici e sessuali, discriminazione, sfruttamento e tratta. "Il piano di risposta annunciato richiede il continuo e crescente impegno della comunità internazionale e del settore privato per rispondere a questa crisi. I rifugiati e i migranti venezuelani e le comunità ospitanti richiedono più che mai il nostro sostegno collettivo, sia in termini di assistenza umanitaria e salvavita urgente che di assistenza allo sviluppo per sostenere le comunità locali e soluzioni a lungo termine", ha aggiunto Stein. (Nys)