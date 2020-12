Hong Kong, dieci dei 12 fuggitivi condannati a pene detentive da sette mesi a tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci dei 12 honkonesi accusati di aver attraversato illegalmente le acque continentali durante un apparente tentativo di fuga verso Taiwan sono stati condannati oggi a pene detentive comprese tra sette mesi e tre anni. Lo riferisce l'emittente locale "Rthk". Il gruppo è stato processato il 28 dicembre a Shenzhen, e la corte ha dichiarato che tutti e 10 i condannati si sono dichiarati colpevoli dei reati loro contestati. Tang Kai-yin, che si dice fosse il leader del gruppo, è stato condannato a una pena detentiva di tre anni e multato per 20 mila yuan (oltre tremila dollari). Quinn Moon - l'unica donna tra i detenuti - è stata condannata a due anni di reclusione e multata per 15 mila yuan (oltre 2.300 dollari). Gli altri otto imputati hanno ricevuto condanne a sette mesi di reclusione e una multa di diecimila yuan (1.530 dollari). I verdetti sono stati pubblicati sul sito web del tribunale del popolo del distretto di Yantian, nella città meridionale cinese di Shenzhen, secondo cui all'udienza di ieri hanno partecipato deputati dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc) di Hong Kong e Shenzhen, rappresentanti della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, membri dei media e parenti degli accusati.Il tribunale ha affermato di aver comminato le pene tenendo conto dei ruoli dei vari imputati, dell'entità e delle conseguenze delle loro azioni illecite e anche del loro grado di pentimento. I 12 honkonesi erano stati intercettati e arrestati dalla guardia costiera della provincia meridionale cinese del Guangdong il 23 agosto, dopo aver lasciato Hong Kong a bordo di un motoscafo. Da quel momento, sono stati trattenuti in custodia a Shenzhen senza che siano state consentite le visite dei loro parenti e senza accesso agli avvocati nominati per loro dalle famiglie. I famigliari non hanno potuto assistere al processo di lunedì, mentre diplomatici di diversi paesi occidentali sono stati allontanati. La corte ha affermato che l'udienza era pubblica, ma che non erano disponibili posti in aula. I due membri più giovani del gruppo non sono stati processati perché minorenni ed è previsto che vengano consegnati oggi alla polizia di Hong Kong. (Cip)