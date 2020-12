Viabilità: Anas, chiuso tratto tangenziale Est Varese per maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle condizioni meteorologiche avverse, è stata chiusa temporaneamente strada statale 712 "Tangenziale Est di Varese", dal km 7,400 al km 8,700 in entrambe le direzioni. Lo comunica in una nota Anas che spiega che i mezzi e il suo personale "sono presenti sul posto con le forze dell’ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile". (com)