Slovacchia: vicepremier Remisova dice di non aspettarsi fuoriuscite dal partito Za Ludi

- La vicepremier slovacca Veronika Remisova, leader del partito di coalizione Za Ludi, dice di non aspettarsi fuoriuscite dal medesimo. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Tasr". Remisova rivendica il fatto che la sua formazione, fondata dall'ex presidente slovacco, Andrej Kiska, possa affermare di non essere populista e che nella coalizione di maggioranza ha molto da guadagnare. Essendo il partito minore, riuscire a far valere le sue priorità non è facile ma "nella difficile situazione attuale l'instabilità politica non andrebbe a beneficio di nessuno e danneggerebbe la Slovacchia". Per questo motivo non si aspetta che ci siano fuoriuscite dal suo partito o addirittura la sua disintegrazione. "La crisi indotta dal coronavirus non è un periodo facile per il governo. Le persone sono stanche delle restrizioni. In questa situazione Libertà e solidarietà (Sas) dà loro la falsa speranza che possa essere altrimenti", ha detto Remisova a proposito dei ricorrenti battibecchi tra il premier Igor Matovic e il ministro dell'Economia e leader di Sas Richard Sulik. (Vap)