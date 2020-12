Libia: ministro Esteri Siyala, esperti al lavoro sul bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di esperti sta lavorando al bilancio comune libico per il 2021. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Mohammad Taher Siyala, al termine dell’incontro con il capo della diplomazia russo, Sergej Lavrov, avvenuto oggi a Mosca. Secondo Siyala, al momento la produzione giornaliera di petrolio nel paese è pari a 1,3 milioni di barili. "Abbiamo informato la parte russa che è in corso lo studio di un gruppo di esperti sul bilancio comune libico per il 2021 nell'interesse di tutte le regioni del nostro Paese. Questo bilancio prevede anche un'equa distribuzione dei proventi del petrolio", ha detto Siyala. (Rum)