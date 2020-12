Libia: Lavrov, le parti dovrebbero essere incoraggiate al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti in Libia dovrebbero essere incoraggiate a dialogare ed evitare qualsiasi tentativo di far ripartire la retorica o, ancora peggio, l’attività militare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Mohammad Taher Siyala, oggi in visita a Mosca. "Sono d'accordo sul fatto che ora sia necessario incoraggiare le parti al dialogo in ogni modo possibile e resistere ai tentativi di tornare alla retorica militare, soprattutto alle minacce di una ripresa delle ostilità", ha detto Lavrov. (Rum)