Croazia: terremoto, Papa Francesco prega per le vittime

- Al termine dell'udienza generale, l'ultima del 2020, Papa Francesco ha rivolto un pensiero alla Croazia colpita ieri da un violento sisma nell'area di Petrinja. "Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e per i loro familiari. Auspico che le autorità del Paese, aiutate dalla comunità internazionale, possano presto alleviare le sofferenze della cara popolazione", ha detto il pontefice secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Vatican News". Il premier croato Andrej Plenkovic ha già annunciato aiuti per 16 milioni di euro per le esigenze delle località più colpite dal sisma; la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso la piena disponibilità dell'Ue a fornire aiuti e sostegno alla Croazia. (Res)