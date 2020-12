Medio Oriente: Lavrov, tentativi di risolvere politicamente i conflitti regionali non sono falliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi di risolvere politicamente le crisi e i conflitti in corso in Medio Oriente non sono falliti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine del colloquio con il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Mohammad Taher Siyala, oggi in visita a Mosca. "Non direi che stiamo assistendo al fallimento delle soluzioni politiche ai conflitti", ha detto Lavrov. Come notato dal ministro russo, in Paesi come Yemen, Siria e Libia "ovviamente permangono delle difficoltà, ma è evidente la tendenza ad aumentare la comprensione dell'importanza delle decisioni politiche". "In queste tre situazioni di conflitto, tutti riconoscono il ruolo di coordinamento principale delle Nazioni Unite. Stiamo assistendo ai progressi nella questione yemenita, mentre sono tuttora in corso i contatti tra la coalizione saudita e gli Houthi", ha aggiunto Lavrov. (Rum)