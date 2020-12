Uganda: gli esperti Onu di diritti umani chiedono stop ad arresti oppositori politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di esperti indipendenti di diritti umani delle Nazioni Unite ha fatto appello alle autorità dell’Uganda perché fermino gli arresti e le persecuzioni giudiziari di oppositori politici e leader della società civile. La richiesta giunge in vista delle elezioni presidenziali del 14 gennaio prossimo e dopo una serie di episodi di violenza che hanno portato, tra le altre cose, alla morte della guardia del corpo di un politico dell’opposizione e al ferimento di tre giornalisti. “Siamo profondamente preoccupati dalla violenza elettorale, dall’uso eccessivo della forza da parte delle unità di sicurezza, dalla crescente repressione dei manifestanti pacifici, dei leader politici e della società civile, dei promotori dei diritti umani”, affermano gli esperti Onu. Il gruppo si dice preoccupato anche dall’abuso delle restrizioni anti-pandemiche in vista del voto. “Abbiamo più volte sottolineato che la lotta contro la pandemia di Covid-19 non dovrebbe essere usata come pretesto per violare le libertà fondamentali. Allo stesso modo, la lotta contro il terrorismo non dovrebbe mai giustificare operazioni volte a minare la credibilità delle associazioni o a ostacolare il loro legittimo lavoro”. (segue) (Res)