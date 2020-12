Turchia: Covid, arrivato primo lotto di vaccini cinesi Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ricevuto questa mattina i primi 3 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19, acquistati dalla compagnia cinese Sinovac Biotech. I vaccini sono giunti in 17 container trasportati da un Boeing 777 che è atterrato questa mattina, alle 5.44 ora locale, all’aeroporto di Esenboga, presso la capitale Ankara. Subito dopo l’arrivo il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha annunciato che la vaccinazione comincerà dopo 14 giorni di test preliminari. “Appena i test saranno completati avrà luogo il nostro programma di vaccinazione, sotto il coordinamento del Direttorato generale di sanità pubblica. Insieme ci riusciremo”, ha scritto Koca su Twitter. In precedenza, le autorità turche avevano annunciato che il Paese avrebbe ricevuto 50 milioni di dosi del vaccino Sinovac, e i primi 20 milioni di dosi sarebbero stati consegnati fra dicembre e gennaio. Successivamente, Ankara ha annunciato anche l’acquisto di 30 milioni di dosi del vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech. La vaccinazione contro il Covid-19 per il momento non sarà resa obbligatoria. (Res)