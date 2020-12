Libia: ministro Interno Gna incontra direttore compagnia difesa turca Baykar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, ha discusso con il direttore generale della compagnia turca "Baykar" per le Industrie della Difesa, Khaluq Baykar, le modalità di cooperazione tra le due parti. Secondo quanto riferisce il sito libico “al Wasat”, citando un comunicato stampa del ministero dell’Interno, l’obiettivo del Gna è quello di trarre vantaggio dall'esperienza dell'azienda turca per aumentare l'efficienza del lavoro di sicurezza per il dicastero. L'incontro, che si è tenuto presso l'ufficio del ministero dell'Interno a Tripoli, si è concentrato sullo sviluppo del lavoro nel dicastero per quanto riguarda il rafforzamento delle forze di polizia. L'incontro si colloca "nell'ambito del lavoro di ricerca e sviluppo del ministero dell'Interno, avvalendosi di società internazionali specializzate nel campo della sicurezza e del lavoro di polizia", si legge nel comunicato stampa.(Lit)