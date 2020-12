Regno Unito: a partire da oggi dure restrizioni per nuove aree dell'Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di residenti in Inghilterra si vedono da oggi sottoposti a nuove pesanti restrizioni di livello 4, il più alto livello di restrizioni attualmente previsto dal sistema promosso dal governo di Londra, con il tassativo ordine di rimanere a casa salvo uscire per l'acquisto di beni di prima necessità, lavoro se questo non può essere fatto da casa e divieto assoluto di incontrare altri nuclei familiari al chiuso e all'aperto, con poche eccezioni. Il Regno Unito, nella giornata di ieri, ha registrato il più alto numero di contagi dall'inizio della pandemia, con oltre 53 mila casi positivi confermati nelle 24 ore. Diversi esponenti del governo si sono detti "allarmati" dalla velocità con cui il virus si starebbe diffondendo, molto maggiore rispetto ai mesi passati, e concordemente imputata alla diffusione della nuova variante del coronavirus. Diversi ospedali londinesi hanno comunicato di aver esaurito o quasi i posti disponibili in terapia intensiva, e si stanno attrezzando per inviare pazienti in altri ospedali nel Paese. Il ministro della Salute, Matt Hancock, annuncerà oggi alla Camera dei Comuni quali aree saranno spostate al livello 4. (Rel)