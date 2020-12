Legge Bilancio: Schifani (FI), si torni a democrazia parlamentare compiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i provvedimenti del governo "vengono letti solo da una Camera e trasmessi all'altra per una semplice vidimazione: è una violazione palese dell'articolo 72 della Costituzione. Nel caso della manovra, peraltro, non ci sono alibi per questa forzatura. Quando il Pd, all'opposizione, denunciò la compressione dei tempi per l'analisi della legge di bilancio, la Corte rilevò tra le cause le attese imputabili all'Ue: oggi i ritardi dipendono solo dall'esecutivo". Lo ha detto a Radio Anch'io il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi. "Per senso di responsabilità verso il Paese - ha aggiunto - non faremo ricorso alla Corte costituzionale, ricordiamo però che la doppia lettura non serve a tutelare le opposizioni ma a migliore la qualità della legislazione, anche correggendo eventuali errori. Auspichiamo perciò il ritorno a una democrazia parlamentare compiuta, a cominciare dall'agenda per il Recovery Fund. Finora le opposizioni non sono state minimamente consultate eppure ci sono molte lacune: una su tutte, l'assenza di un tema delicato come la sicurezza, strategico sia per qualità della vita dei cittadini sia per una maggiore attrattività dei capitali esteri", ha concluso. (Rin)