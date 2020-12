Croazia: la Difesa italiana a sostegno della popolazione colpita dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa italiana sta fornendo aiuto alla popolazione croata duramente colpita dal sisma. Come riferisce un comunicato su indicazione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e su disposizione del capo di Sato maggiore della Difesa, il Comando operativo di vertice interforze (Coi) ha immediatamente predisposto l’invio - nella serata di ieri - di personale dell’Esercito e di sei mezzi del Reggimento Logistico della Brigata Pozzuolo del Friuli (4 mezzi complessi austoscarrabili Aps, un ducato officina e un mezzo Astra HD6) per il trasporto di materiale logistico della Prociv della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore del popolo croato. "Esprimo la mia più profonda vicinanza alle istituzioni, alle famiglie e alla popolazione croata colpita dal terremoto. Il legame di amicizia tra i nostri Paesi è forte, per questo la Croazia può contare sull’aiuto e sulla solidarietà dell’Italia”, ha detto il ministro Guerini. (Com)