Libia: presidente commissione Esteri parlamento, rischio esplosione nuovo conflitto

- Il capo della commissione Affari esteri della Camera dei Rappresentanti libica (parlamento di Tobruk), Youssef Al-Agouri, ha ammonito circa il possibile scoppio di una nuova guerra in Libia, ritenendo che "non potrà mai essere una soluzione all'attuale crisi libica". In una dichiarazione, Al Agouri ha espresso la sua "forte preoccupazione per la recente escalation che giunge dopo il successo degli sforzi per ridurre le tensioni". Il parlamentare ha puntato il dito contro quei media che “trasmettono discorsi di odio” e che “incitano alla violenza”, condannando “le richieste di ripresa delle armi". Al Agouri ha inoltre sottolineato "l'importanza di preservare il sangue libico" e di opporsi "alla scelta della guerra e a chiunque la inciti". Secondo il presidente della commissione Esteri del parlamento libico "è giunto il momento di raggiungere la pace dopo anni di aspri combattimenti che hanno causato un costo troppo alto in termini di vite umane".(Lib)