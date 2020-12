Terremoto in Croazia: la Difesa italiana a sostegno della popolazione colpita dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa italiana sta fornendo aiuto alla popolazione croata duramente colpita dal sisma. Come riferisce un comunicato su indicazione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e su disposizione del capo di Sato maggiore della Difesa, il Comando operativo di vertice interforze (Coi) ha immediatamente predisposto l’invio - nella serata di ieri - di personale dell’Esercito e di sei mezzi del Reggimento Logistico della Brigata Pozzuolo del Friuli (4 mezzi complessi austoscarrabili Aps, un ducato officina e un mezzo Astra HD6) per il trasporto di materiale logistico della Prociv della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore del popolo croato. "Esprimo la mia più profonda vicinanza alle istituzioni, alle famiglie e alla popolazione croata colpita dal terremoto. Il legame di amicizia tra i nostri Paesi è forte, per questo la Croazia può contare sull’aiuto e sulla solidarietà dell’Italia”, ha detto il ministro Guerini.Sono stati avvertiti altri due terremoti questa mattina. La prima scossa aveva una magnitudo di 4.7, mentre la seconda di 4.8. L’epicentro dei due sismi è sempre l’area della città di Petrinja, già devastata dai sismi degli ultimi due giorni. Stando alle ultime stime si attesta a sette il bilancio provvisorio delle vittime del sisma di magnitudo 6.2 avvenuto ieri nell’area centrale della Croazia. I soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo sotto le macerie della chiesa di San Nicola a Zazina, presso Lekenik. Il corpo è stato ritrovato dopo sette ore di ricerca. Al momento della scossa si trovavano quattro persone all'interno della chiesa, tre delle quali sono sopravvissute. Sono cinque al momento le vittime accertate a Majske Poljane, mentre una è stata ritrovata nel centro della cittadina di Petrinja. “È morto un ragazzo di 20 anni nella località di Majske Poljane, la casa gli è crollata addosso", ha dichiarato ieri la vice sindaca di Glina, Branka Baksic Mitic, al sito web "24sata".Sempre nella località di Majske Poljane, ha aggiunto la vice sindaca, è stata accertata un'altra vittima. Si tratta di un uomo la cui convivente è rimasta in vita, ha proseguito Baksic Mitic. Nella stessa località sono infine morti padre e figlio sotto le macerie. Una quinta vittima è stata ritrovata successivamente. La prima vittima accertata è stata una ragazza di 12 anni nel centro della cittadina di Petrinja. L'epicentro del sisma di ieri è stato rilevato a 5 chilometri a sud ovest di Petrinja, cittadina semidistrutta dalla potente scossa. La scossa odierna segue alle due di minore intensità avvertite l’altro ieri sempre nella stessa zona. Intanto oggi il commissario europeo per le Emergenze umanitarie Janez Lenarcic è atteso oggi nella località croata di Petrinja, Ad annunciarlo è stato lo stesso Lenarcic tramite Twitter, evidenziando che il governo della Croazia ha attivato il meccanismo di Protezione civile dell'Ue. "Al momento sono necessarie prevalentemente tende invernali, stufe elettriche e sacchi a pelo", ha affermato il commissario europeo. (Seb)