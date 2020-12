Germania: Covid, ministro Salute, prorogare almeno in parte blocco oltre 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore in Germania dal 16 dicembre scorso per contenere la diffusione del coronavirus, il blocco generale deve essere prorogato “almeno in parte” oltre la scadenza del 10 gennaio prossimo. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Per Spahn, nel contenimento della pandemia, la Germania è “lontana da dove dobbiamo andare”, Pertanto, dopo il 10 gennaio, vi saranno “senza dubbio” delle misure anticontagio. Il contenuto dei provvedimenti verrà concordato dalla cancelliera Angela Merkel con i primi ministri dei Laender durante la videoconferenza che terranno il 5 gennaio. I colloqui hanno l'obiettivo di valutare l'efficacia del lockdown e gli sviluppi futuri. Durante l'intervista con “Ard”, Spahn è intervenuto anche sui ritardi nelle vaccinazioni contro il Covid-19 in Germania. Il ministro della Salute tedesco ha chiesto “comprensione e pazienza”. Poiché ogni Land ha un sistema diverso per la somministrazione del vaccino, ha osservato Spahn, vi è “un po' di confusione a livello federale”. (segue) (Geb)