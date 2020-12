Germania: Covid, ministro Salute, prorogare almeno in parte blocco oltre 10 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco ha poi replicato a quanti accusano la Germania di disporre di meno dosi di vaccino rispetto agli altri Paesi. “Cominciamo tutti in condizioni di scarsità”, ha affermato Spahn. In merito al dibattito sui diritti speciali per i vaccinati, il ministro della Salute tedesco ha definito la discussione “assolutamente corretta e importante” nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. Per Sphan, il settore privato ha più margine di manovra in materia. Diversamente, nel settore pubblico e nei servizi di interesse generale, non si può fare alcuna distinzione tra persone vaccinate e non vaccinate. Infine, Spahn ha sottolineato che non è chiaro se i vaccinati contro il coronavirus possano continuare a infettare altri. Ciò fa “una differenza molto decisiva” per il ministro della Salute tedesco. (Geb)