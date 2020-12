Energia: entra in funzione oggi la sezione serba del Turkish Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione serba del gasdotto Turkish Stream entrerà in funzione nella giornata odierna. L'annuncio è stato fatto lo scorso 25 dicembre dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Il presidente ha precisato nell'occasione che dopo la messa in funzione "resta da lavorare sulla gassificazione secondaria", ovvero sulla linea di trasporto del gas fino a Vranje nel sud della Serbia, a Valjevo nella parte centro-occidentale, nonché nelle località a est e sud-ovest del Paese. Il 25 dicembre, secondo quanto riferiva allora il quotidiano "Vecernje novosti", è stata effettuata la prova tecnica sul tratto serbo del gasdotto. Il Turkish Stream secondo i piani dovrà trasportare 31,5 miliardi di metri cubi all'anno di gas prodotto dalla russa Gazprom. La metà, ovvero 15,75 miliardi, è riservata al fabbisogno della Turchia, mentre l'altra metà sarà trasportata in Europa meridionale e centrale, attraverso Bulgaria, Serbia e Ungheria. (segue) (Seb)